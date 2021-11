Ab Mittwoch, 24. November, sind Anmeldungen für die erste Aktion der „Donnersberger Impftage“ möglich, die zwei Tage später im Kreishaus in Kirchheimbolanden steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist unterdessen über die 200er-Marke geschossen.

Von Sonntag auf Montag sprang der Wert von zuvor 133,7 auf nun 206,5. Insgesamt 65 neue Sars-CoV-2-Infektionen sind hinzugekommen, die jedoch zum großen Teil aus Nachmeldungen der Vortage resultieren: Nur drei Meldungen sind am Montag selbst hinzugekommen. Zehn Nachmeldungen stammen von Sonntag, 29 von Samstag, 16 von Freitag, vier von Donnerstag sowie drei von Mittwoch. Von den 312 aktiven Covid-Fällen entfallen 106 auf die VG Kirchheimbolanden. Die wenigsten Fälle vermeldet die VG Nordpfälzer Land mit 36. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ging zurück von 6 auf 3,8. Sechs Erkrankte werden stationär behandelt. Der prozentuale Anteil an der Intensivbettenbelegung ist von 6,29 auf 6,54 gestiegen.

Warnstufe zwei gilt nur kurz

Im Landkreis gilt nun wie im gesamten Bundesland Warnstufe zwei. Im öffentlichen Raum dürfen daher nur noch höchstens zehn Personen gemeinsam auftreten. Allerdings werden Geimpfte sowie Genesene dabei nicht mitgezählt. Dies gilt auch für Veranstaltungen: Dort sind die Teilnehmerzahlen nun ebenfalls begrenzt, auch dort werden nur Nicht-Immunisierte gezählt. In weiterführenden Schulen gilt – zusätzlich zur Maskenpflicht im Schulgebäude – nun auch die Maskenpflicht am Platz.

Allerdings fallen die bisherigen Warnstufen ohnehin ab Mittwoch, 24. November, weg, wenn die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kraft tritt. Dann kommt es in vielen Lebensbereichen zu einer 2G-Regelung, die nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt.

Anmeldeportal ab Mittwochmorgen

Unterdessen stehen die „Donnersberger Impftage“ in den Startlöchern. Den Auftakt zur mehrwöchigen Aktion bildet am Freitag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr ein Impfnachmittag des Gesundheitsamtes sowie des Arztes Karl Barwich in der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden. Ab Mittwoch, 24. November, 8 Uhr, steht ein Anmeldeportal unter www.donnersberg.de zur Verfügung. Anmeldung ist zwingend erforderlich. Für Menschen, die keinen Zugriff auf ein Onlineportal haben, gibt es am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr eine Telefonhotline unter 06352 710-490.

Verabreicht werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen. Eins solche Auffrischungsimpfung ist möglich, wenn der Abschluss der ersten Impfserie mindestens fünf Monate zurückliegt. Ausnahme: Bei einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson ist eine Auffrischimpfung schon nach vier Wochen möglich.

Impfbus kommt nach Rockenhausen

Eine Corona-Schutzimpfung können Personen ab zwölf Jahren erhalten, Unter-16-Jährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen.

Bereits am Mittwoch, 24. November, wird der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz von 8 bis 16 Uhr ohne Terminvergabe in Rockenhausen Station machen. Der Bus steht an der Donnersberghalle. Am Freitag, 26. November, hält der Impfbus von 8 bis 16 Uhr an der Kreisverwaltung in Alzey.

Ab 24. November sind zudem wieder Anmeldungen für das Impfzentrum in Kaiserslautern unter www.impftermin.rlp.de möglich.