Der Corona-Impfbus des Landes macht am Donnerstag, 18. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Norma-Einkaufsmarktes (Niedermoscheler Straße 1b) in Alsenz Station. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer den Termin wahrnehmen möchte, muss allerdings seinen Personalausweis dabei haben, bei Zweit- oder Drittimpfungen eventuell auch das gelbe Impfheft mitbringen. Geimpft wird mit Vakzinen von Johnson & Johnson sowie Biontech. Menschen im Alter von zwölf bis 16 Jahren erhalten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Impfung. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, erwartet einen großen Andrang am Impfbus. Deshalb weist er bereits jetzt darauf hin, dass es am Mittwoch, 24. November, einen weiteren Termin in Rockenhausen geben wird. Geplant ist, dass der Bus an die Donnersberghalle kommt – „wir müssen jedoch zunächst klären, ob dort an diesem Tag frei ist“, so Cullmann. Ort und Zeit werden aber seitens der VG nochmal bekanntgegeben.