Zwar hat die Ortsgemeinde Steinbach ihr Bürgerhaus aufwändig saniert – auf einen Internetanschluss wurde aber zunächst verzichtet. Diesen Mangel will der Gemeinderat jetzt beheben lassen.

In den Gemeinderatssitzungen nutzt Ortsbürgermeisterin Susanne Röß bereits moderne Medien: Unterlagen mit Hintergründen werden per Beamer auf die vorhandene Leinwand geworfen – allerdings nicht via W-Lan oder Internet, sondern noch ganz klassisch vom Laptop aus. Damit soll Schluss sein, hat der Rat nun beschlossen. Letztlich auch, um den Internetzugang allen anderen Nutzern, die das Bürgerhaus anmieten, zur Verfügung stellen zu können.

Die entsprechenden Vorbereitungen wurden bereits betroffen, auch Kabel sind schon verlegt worden, so dass jetzt nur noch die Technik – wie ein Router und ein Außenempfänger – installiert werden muss. Das wird rund 620 Euro Materialkosten verursachen, zu denen sich über die Monate noch die Stundensätze summieren werden, informierte Röß.

Die einmalige Bereitstellungspauschale von 149 Euro für den Anschluss von Inexio muss die Gemeinde ebenso zahlen wie die monatlichen Gebühren von 50 Euro. Dies entspreche der Summe des früher üblichen Kommunaltarifs, den Inexio mittlerweile aber nicht mehr anbiete, sagte Röß. Einstimmig votierte der Rat für die Verbesserung der Bürgerhaus-Ausstattung durch einen Internetanschluss.

Weiteres Thema

Der Gemeinderat genehmigte zwei überplanmäßige Ausgaben für das Baugebiet Wolfspfad. Für 5440 Euro sowie für weitere 3930 Euro mussten Kanalanschlüsse und Revisionsschächte in den Straßen eingebaut werden, damit weitere Baugrundstücke ordnungsgemäß erschlossen werden konnten.