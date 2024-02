Was ändert sich im Alter in Bezug auf Wahrnehmung und Reaktion? Was kann jeder selbst tun, um fit für den Straßenverkehr zu bleiben? Welche Tipps gibt es zur Mobilität im Alter? Welches Trainingsmöglichkeiten gibt es? Diese und andere Fragen rund um das Thema „Fahren im Alter“ stehen im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung, zu der die Ortsgruppe Steinbach des Sozialverbands VdK für Freitag, 23. Februar, einlädt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus Steinbach und richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die zu Fuß oder mit dem Auto am Straßenverkehr teilnehmen. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung unter Telefon 06352 2332.