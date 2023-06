Unter dem Motto „Wiedereinstieg und Perspektive“ bieten die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens und die Jobcenter der Westpfalz Informationstage zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Einer davon steigt am Mittwoch, 19. Juli, von 9 bis 12 Uhr in der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden. Im Vordergrund steht der Impulsvortrag „Wie-der-Einstieg gelingt“: Referentin Sandra Molter aus Höringen zeigt einfache Resilienz-Methoden, damit ein selbstbewusstes berufliches Durchstarten leichter gelingt.

Im Anschluss an den Vortrag dreht sich alles um die Fragen: Was braucht es zum beruflichen Wiedereinstieg? Welche Qualifikationen sind gefragt? Welche Weiterbildungen sind sinnvoll? Welche Fördermöglichkeiten gibt es, und wie findet man passende Kurse? Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und der Jobcenter, die Karriere- und Weiterbildungsberatung der Agentur für Arbeit und die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten stehen mit einem breiten Informationsangebot für individuelle Fragen zur Verfügung. Anmeldung ist ab jetzt bei der Agentur für Arbeit möglich,bei Nadja Schäfer unter Telefon 0631 3641-526 oder per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de.