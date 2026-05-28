Als Teil des Kulturkooperationsprogramms der Städte Krk und Rockenhausen, die seit 2014 eine Partnerschaft pflegen, ist kürzlich in der Decumanus-Galerie die Ausstellung „Linije/Lines“ der deutschen Künstlerin Silvia Rudolf eröffnet worden. Zur Vernissage war der Rockenhauser Beigeordnete Christian Rupp nach Kroatien gereist. Der Titel der Ausstellung „Linien“ lege einen Fokus auf eines der grundlegenden Gestaltungselemente, sagte der Direktor des Kulturzentrums der Stadt Krk, Igor Gržetić. „Aus dieser Linie entwickelte die Künstlerin ein wiedererkennbares visuelles Universum und hob damit die Grenze zwischen Zwei- und Dreidimensionalität auf“, schloss er. Die Exponate sind in verschiedenen Zeiträumen entstanden. Die Linie als einfachstes visuelles Element und die Zeichnung als zugänglichste künstlerische Form bildeten die Grundlage visueller Kreativität, so die Krker Kunsthistorikerin Bruna Kocijan. Rudolfs Arbeit gehe über die bloße Dokumentation persönlicher Erfahrungen und ihrer Weltwahrnehmung hinaus. Dabei sei das Papier ein aktives Feld, in dem ein Dialog zwischen gefülltem und leerem Raum, dem Weiß des Papiers und der prägnanten schwarzen Bleistiftspur stattfinde und Spannung erzeuge. Besichtigung: montags bis freitags, 10 bis 13 Uhr und 19 bis 21 Uhr sowie samstags, 10 bis 12 Uhr und 19 bis 21 Uhr und nach Vereinbarung mit dem Kulturzentrum der Stadt Krk, Telefon +39 051 220 041, E-Mail an kultura@gradkrk.net.