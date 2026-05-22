Die Künstlerin Silvia Rudolf stellt derzeit im kroatischen Krk aus. Die Schau gehört zum Kulturkooperationsprogramm zwischen den Partnerstädten Krk und Rockenhausen.

Seit 2014 sind die Städte Rockenhausen und Krk partnerschaftlich verbunden, vor allem einen regen Kulturaustausch gibt es seither. Kroatische Künstler stellen in Rockenhausen aus und deutsche in Krk. Nun vertritt Silvia Rudolf, Mitglied der Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern (KWK), künstlerisch die Nordpfalz: In der Galerie Decumanus in Krk läuft derzeit ihre Ausstellung „Linien“. Zuvor hatten bereits der Kaiserslauterer Fotograf Jörg Heieck, der die Kunst der Cyanotypie in Erinnerung rief, und Bärbel Rothhaar, Berlinerin mit Wurzeln in Rockenhausen, in Krk auf der gleichnamigen Insel ausgestellt.

Silvia Rudolfs Ausstellung „Linie“ zeigt Werke, die in verschiedenen Zeiträumen entstanden sind und zu unterschiedlichen Serien gehören. Sie sind jedoch durch einen gemeinsamen Nenner verbunden: die titelgebende Linie. Sie nutzt sie, um einen reichhaltigen visuellen Raum zu erschaffen, erläuterte die kroatische Kunsthistorikerin Bruna Kocijan bei der Vernissage in Krk. Die ausgebildete Innenarchitektin Rudolf konzentriere sich in ihrer künstlerischen Praxis auf den Raum, seine Gestaltung und die darin liegenden Beziehungen, die ihn letztlich definieren. Sie gehe dies mit sehr reduzierten künstlerischen Mitteln an und setze sich selbst anspruchsvolle Grenzen. „Mit wenigen Mitteln drückt sie viel aus“, so Kocijan. Durch einfache Techniken wie das Zeichnen mit Bleistift und Pastellkreide und die Reduzierung der Farbpalette auf Schwarz, Weiß und gelegentliche Akzente in Gelb, Rot oder Orange lege die Künstlerin den Fokus auf die Struktur und Dynamik ihrer Werke. „Dabei ist das Papier nicht bloß ein Untergrund, sondern ein aktives Feld, in dem ein Dialog zwischen gefülltem und leerem Raum, dem Weiß des Papiers und der prägnanten schwarzen Bleistiftspur stattfindet und so eine gewisse Spannung erzeugt.“

Bei der Vernissage: Rockenhausen (links Christian Rupp) und Kaiserslautern (Silvia Rudolf ist die Zweite von rechts) treffen auf Kroatien. Foto: Igor Grzetic

Ähnlich wie im Werk des spanischen Bildhauers Eduardo Chillida, den Rudolf als einen ihrer Einflüsse nennt, sei die Raumgestaltung durch starke Kontraste geprägt. „Ihr Œuvre ist ein Dialog der Gegensätze, eine Reise von der Singularität zum Pluralismus“, befand Kocijan. Aus einer einfachen Linie auf dem Papier entstehe eine komplexe Komposition, und aus einem spontanen Pinselstrich eine erkennbare Form, resümierte sie.

Ähnlich wie im Werk des spanischen Bildhauers Eduardo Chillida, den sie als einen ihrer Einflüsse nennt, sei die Raumgestaltung durch starke Kontraste geprägt. „Ihr Œuvre ist ein Dialog der Gegensätze, eine Reise von der Singularität zum Pluralismus“, befand Kocijan. Aus einer einfachen Linie auf dem Papier entstehe eine komplexe Komposition, und aus einem spontanen Pinselstrich eine erkennbare Form, resümierte sie.

Die Ausstellung in Krk wird von einem umfangreich und modern gestalteten Katalog begleitet. Rudolf war in Kroatien von einer kleinen Delegation aus Rockenhausen begleitet worden, zu der der Ersten Beigeordneten Christian Rupp gehörte.