In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Winnweiler über eine Tür in den Büroraum einer Firma ein. Nach ersten Feststellungen wurde lediglich eine Tasche, in der ein geringer Bargeldbetrag war, entwendet. Darüber hinaus ist an der Tür ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.