Am Freitag, 24. September, ist letzte Gelegenheit, sich im Impfzentrum Donnersbergkreis in der Kirchheimbolander Stadthalle gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mobile Impfteams sind noch bis Ende des Monats unterwegs.

Alle Impfwilligen ab zwölf Jahren können noch bis Freitag ohne Termin vorbei kommen. Geöffnet ist von 10 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Unter-18-Jährige müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Zwischen 100 und 200 Menschen kamen zuletzt laut Leiter Reiner Bauer täglich ins Impfzentrum des Donnersbergkreises, das sind längst nicht mehr so viele wie noch vor einigen Monaten. Da dies überall der Fall ist, hatte das Land beschlossen, sämtliche rheinland-pfälzischen Impfzentren Ende September zu schließen.

Impfteams bis 30. September

Seit dem Start Anfang Januar 2021 wurden im Impfzentrum in der Stadthalle fast 50.000 Impfungen verabreicht (Erst- und Zweitimpfungen gesamt). Daraus lasse sich nun aber nicht direkt auf die Impfquote im Kreis schließen, erläutert Bauer. „Hinzu kommen die Impfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte, die sich aber schwer zuordnen lassen, weil die Hausärzte nicht nur Patienten aus dem Kreis haben beziehungsweise auch Kreisbewohner nicht nur im Kreis geimpft wurden.“ Zudem wurden auch Impfungen bei Betrieben, in Impfbussen oder bei Sonderaktionen angeboten. Es sei davon auszugehen, dass die Impfungen der landesweiten Impfquote entsprechen.

Ab Anfang Oktober soll die Stadthalle wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, die niedergelassenen Ärzte werden dann allein die Impfungen übernehmen. Noch bis September werden weiterhin mobile Impfteams unterwegs sein, um noch möglichst viele Menschen zu erreichen.

Info

Die mobilen Impfteams sind am

Montag, 27. September, 9 bis 15 Uhr in der Donnersberghalle Rockenhausen (Brühlgasse 10)

Dienstag, 28. September, 9 bis 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Albisheim (Fritz-Brubacher-Platz 1)

Mittwoch, 29. September, 9 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Eisenberg (Schulstraße 12)