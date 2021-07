Um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, will das Land seine Impfstrategie anpassen. Das hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz zur Herbststrategie der Landesregierung mitgeteilt. Demnach will das Land Impfwilligen ab dem 14. Juli die freie Wahl eines Impfzentrums ermöglichen. Mithilfe eines Ampelsystems werde den Bürgern der Status der jeweiligen Zentren angezeigt. Nach Angaben von Gesundheitsminister Hoch soll es ab dem 1. August zudem möglich sein, auch ohne Termin eine Impfung in einem der landesweiten Impfzentren zu erhalten. Dafür werde lediglich der Personalausweis und der Impfpass benötigt.

Neun Zentren im Bereitschaftsmodus

„Die Impfzentren haben sich in einer Phase massenhafter und Prioritätsvorgaben folgender Impfungen als wichtige und stabile Säule der Nationalen Impfstrategie erwiesen“, so Hoch. Diese Phase sei nun vorbei. Deshalb werde das Land die Impfzentren zum 30. September schließen. Darüber hinaus sollen laut Hoch aber neun Impfzentren im Land - in der Pfalz in Ludwigshafen, Germersheim, Neustadt und Kaiserslautern – in einem Bereitschaftsbetrieb („Stand-by-Betrieb“) bleiben.

