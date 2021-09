Am Freitagabend um 18 Uhr war Schluss: Nach einem knappen Dreivierteljahr hat das Impfzentrum des Donnersbergkreises seine Schuldigkeit getan. Fast 50.000 Einstiche hatte die Kirchheimbolander Stadthalle im Laufe des Jahre 2021 gesehen, rund 25.000 Menschen waren mit Corona-Impfstoffen verschiedener Hersteller bedacht worden. Nach Dienstschluss gab es eine letzte Zusammenkunft jeder Menge Beteiligter, die den Betrieb über Monate am Laufen gehalten haben, zwischenzeitlich an sieben Tagen pro Woche.

Die Stadthalle soll möglichst bald wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden – allerdings werde es noch ein wenig dauern bis zu den ersten Veranstaltungen, sagte Stadtbürgermeister Marc Muchow. „Wir wollen ja nicht öffnen und wenige Tage später wieder zumachen.“ Daher werde genau geprüft, was alles überarbeitet und ausgebessert werden müsse. Zwei, drei Wochen könne das dauern. Muchow: „Spätestens zum 1. November wird aber alles soweit sein.“