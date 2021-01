An den Donnersberger Standorten des Westpfalz-Klinikums beginnen am Freitagnachmittag die Impfungen der Mitarbeiter. Dabei bekommen zunächst 60 in der Priorität eins geführte Personen die Dosen zum Schutz gegen das Coronavirus verabreicht. Weitere sollen folgen.

Am Freitag und Samstag, jeweils ab 15 Uhr, werden je 30 Mitarbeiter der Standorte Rockenhausen und Kirchheimbolanden geimpft. Als Erstes sind die Beschäftigten „aus dem Pflege- und Ärztlichen Dienst, die in der Behandlung von Covid-19 Patienten im Einsatz sind, sowie alle anderen patientennahen Berufsgruppen“ an der Reihe, hat Klinikumssprecherin Hanna-Maria Weills auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Vorgenommen werden die Impfungen vom Personal des Impfzentrums Donnersberg in der Kirchheimbolander Stadthalle.

Klinik geht von hoher Impfbereitschaft aus

Wann die nächsten der insgesamt rund 550 Klinik-Mitarbeiter im Donnersbergkreis das Serum verabreicht bekommen, hängt von der weiteren Zuteilung des Impfstoffes durch das Land ab. „Wann und wie viele Impfdosen wir noch erhalten werden, wissen wir noch nicht“, so Weills. Sie betont, das Westpfalz-Klinikum gehe für die Standorte in Kirchheimbolanden und Rockenhausen „von einer sehr hohen Impfbereitschaft aus“.