Montag, 3., bis Samstag, 8. Januar

jeweils 9 bis 16 Uhr: Kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler. Anmeldung unter www.impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr).

Dienstag, 4. Januar

9 bis 17 Uhr: Impfbus in Obermoschel, Turnhalle der Grundschule, Am Klausengarten 2. Ohne Anmeldung.

Freitag, 7. Januar

9 bis 17 Uhr: Impfbus in Göllheim, Haus Gylnheim, Hauptstraße 31 bis 33. Ohne Anmeldung.

Samstag, 8. Januar

9 bis 16 Uhr: Kommunale Impfstelle im Westflügel der Orangerie in Kirchheimbolanden. Terminregistrierung ab Dienstag, 4. Januar, 9 Uhr, unter www.donnersberg.de.

9 bis 17 Uhr: Impfbus in Börrstadt, Gemeindehalle, Am Sportplatz 11. Die Verbandsgemeinde Winnweiler gibt ab Montag, 3. Januar, zu den Öffnungszeiten der Verwaltung Nummern aus, um die Wartezeit am Impfbus zu verkürzen. Auch am Bus werden Nummern ausgegeben.

9 bis 16 Uhr: Impfaktion der BRH-Rettungshundestaffel Donnersberg in Kooperation mit der Ortsgemeinde Lautersheim und der Kreisverwaltung, Gemeindehalle Lautersheim. Terminregistrierung unter www.donnersberg.de.