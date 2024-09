Nachdem Christina Klein bei den Kommunalwahlen in Immesheim die meisten Stimmen für den Gemeinderat erhalten hatte, wählte dieser sie auch zur neuen Ortsbürgermeisterin. Sie löst damit Kurt Kauk ab, der zuvor zehn Jahre im Amt war. Die 52-jährige Polizeibeamtin bringt eine Menge Erfahrung in der Kommunalpolitik mit: Seit 20 Jahren sitzt sie im Immesheimer Gemeinderat, davon war sie zehn Jahre lang Beigeordnete. In ihrem neuen Amt möchte Klein die bereits laufenden Projekte wie den Glasfaserausbau zu einem Ende bringen. „Ich glaube, dass man Altbewährtes weiterführen sollte“, betont Klein, und wünscht sich weiterhin eine gute, generationsübergreifende Zusammenarbeit im Dorf. Ihr großes Ziel: „Ein Klima, in dem man sich wohlfühlen kann.“