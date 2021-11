Ob die Kita Dannenfels nach den positiven Corona-Tests am Donnerstag wieder öffnen kann, entscheidet sich im Laufe des Mittwochs. Die IGS Eisenberg vermeldet nun 31 Fälle, auch an der Marnheimer Grundschule gab es positive Tests.

In welchen Schulen und Kitas im Donnersbergkreis sind derzeit Corona-Fälle bekannt?

Am stärksten betroffen ist nach wie vor die IGS Eisenberg mit 31 Fällen. Zwei positive Corona-Tests vermeldet das Nordpfalzgymnasium in Kibo: einen in einer achten, einen in einer zwölften Klasse. Je zwei Fälle gibt es an den Grundschulen in Sippersfeld und in Marnheim. In der Kita Dannenfels ist es bei den vorm Wochenende gemeldeten sieben Fällen geblieben.

Wie geht es in der Kita weiter?

Die Dannenfelser Kita ist seit Ende der Vorwoche komplett geschlossen. Das hängt mit dem offenen Konzept in der Einrichtung zusammen: Es gibt keine geschlossenen Gruppen, daher ist es unmöglich, Kontakte nachzuverfolgen. Im Laufe des Mittwochs werden die Ergebnisse einer großen Testaktion vorliegen, die das Gesundheitsamt am Dienstag für Personen angeboten hat, die sich wegen des Ausbruchs in der Kita in Quarantäne befinden. Wenn alles gut läuft, kann die Einrichtung am Donnerstag wieder öffnen.

Welche Regelungen gelten an den Schulen?

Tritt ein Corona-Fall in der Schule auf, werden die Eltern, Schüler und Lehrer der betroffenen Klassen informiert. Kinder wie Lehrer müssen fortan Masken tragen und sich an den fünf folgenden Schultagen täglich in der Bildungseinrichtung testen – dies gilt allerdings nicht für Geimpfte oder Genesene. Bei positivem Schnelltest muss ein PCR-Test gemacht werden; bis das Ergebnis vorliegt, sollte sich der Getestete absondern. Unabhängig davon läuft der Unterricht weiter.

Bei Vorliegen einer neuen besorgniserregenden Virusvariante oder bei einem relevanten Ausbruchsgeschehen (diese Beurteilung obliegt dem Gesundheitsamt) können individuelle Schutzmaßnahmen wie Absonderung oder Testpflicht auch vom Gesundheitsamt angeordnet werden.

Wie ist die Lage an der IGS Eisenberg?

Betroffen sind vor allen Dingen eine fünfte (13 Fälle) und eine sechste Klasse (acht Fälle). Die weiteren zehn Fälle sind verteilt in siebten und achten Klassen sowie weiteren fünften und sechsten Klassen. Das Gesundheitsamt hat am Montag laut Kreisverwaltung zahlreiche Abstriche vorgenommen, nach denen keine weiteren positiven Fälle aus den stark betroffenen Klassen bekannt sind. Dadurch endet am Dienstag die Absonderung. Für vier Klassen galt die Quarantäne.

Die IGS Eisenberg hat entschieden, im gesamten Gebäude I in der Martin-Luther-Straße 12, in dem sich die fünften bis achten Klassen befinden, bis zum Montag täglich zu testen. Nach der aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung wird an Schulen normalerweise nur noch einmal pro Woche getestet.