Ein kräftiges Tief bei den Britischen Inseln bekommt zu Wochenmitte Unterstützung von dem über den Atlantik heranrauschenden ehemaligen Hurrikan Helene.

Auch in unserer Region wird das Wetter in dieser Woche ziemlich ungemütlich, zumal auch der Wind von Mittwoch auf Donnerstag kräftig auffrischen kann. Erst am Wochenende wird es sich dank des Aufbaus eines Hochdruckgebietes vorübergehend wohl etwas beruhigen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit mehr Wolken als Sonne, und es kann stellenweise tröpfeln. Dazu wird es aber recht mild. Am Abend und in der Nacht ziehen von Südwesten her teils schauerartige Regenfälle heran. Örtlich kann es dabei auch blitzen und donnern.

Dienstag: Es hält sich über weite Strecken des Tages eine dichte graue Wolkendecke, aus der es immer wieder regnen kann. Die Temperaturen bleiben mild, gehen aber im Tagesverlauf leicht zurück.

Mittwoch: Nach leichter Wetterberuhigung ziehen die Wolken des ehemaligen Hurrikans Helene heran und bringen im Tagesverlauf erneut teils kräftigen Regen. Die Temperaturen verändern sich kaum. Am mildesten wird es aber in der Nacht auf Donnerstag. Dann drohen allerdings auch stürmische Windböen.

Donnerstag: Der anfangs kräftige Südwestwind schwächt sich bis zum Abend allmählich wieder ab. Kompaktere Wolken jagen am Himmel vorüber und bringen kleinere Schauer mit. Zwischen den Wolken lässt sich auch mal für eine Weile die Sonne blicken. Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit.

Weiterer Trend

Am Freitag gibt es neben einigen Aufheiterungen nur noch selten Schauer. Am Samstag trübt sich der Himmel im Tagesverlauf wieder ein, und ab dem Abend setzt Regen ein. Am Sonntag verziehen sich die Regenwolken unter dem Aufbau eines Hochs, und es wird vorübergehend freundlicher. Die Temperaturen ändern sich nur wenig.