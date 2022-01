Die Pfalzliga-Damen der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim empfangen zum Rückrundenauftakt den Tabellennachbarn FSG Neuhofen/Waldsee. Im Anschluss wollen die Herren gegen die HSG TSG/1. FC Kaiserslautern II Revanche für die Auftaktniederlage in der Westpfalz nehmen.

Rückblickend war es die wohl schwächste Saisonleistung, die die Nordpfälzer Wölfe im Oktober des vergangenen Jahres in Kaiserslautern zeigten. Beim 28:33 hatte die HR keine Chance, lief 60 Minuten einem Rückstand hinterher. „Damals waren wir zu offensiv in der Abwehr und haben da die Mitspieler alleine gelassen“, blickt HR-Trainer Johannes Finck auf die Auftaktbegegnung zurück. Diesmal, am Sonntag um 18 Uhr in der IGS-Sporthalle in Grünstadt, soll es für die Wölfe besser laufen, auch wenn die Aufgabe nicht leichter wird. Die Kaiserslauterer haben in dieser Runde nämlich erst ein Spiel verloren und sind damit eine Spitzenmannschaft in der A-Klasse.

„Entscheidend wird sein, dass wir in der Abwehr stabil stehen. Das war am vergangenen Wochenende gut. Sollten wir daran anknüpfen können, haben wir gute Chancen, zwei Punkte zu Hause zu behalten“, ist Finck optimistisch. Mit Marius Altmaier stellen die Westpfälzer den besten Torschützen der gesamten Liga. Durchschnittlich fast elf Mal trifft der Shooter in einem Spiel. Da dürfte einiges an Arbeit auf die HR-Defensive zukommen. Ob Dimitri Kerber dabei unterstützen kann, ist noch offen. Der Leistungsträger, der in der Hinrunde auf 26 Treffer kam, ist angeschlagen. „Wie der finale Kader aussehen wird, wird eher ganz kurzfristig klar sein“, sagt Finck.

Trotz Siegesserie ein schweres Spiel

Dank zweier Siege aus den vergangenen beiden Partien haben sich die Nordpfälzer Wölfinnen ins Mittelfeld der Pfalzliga vorgearbeitet. Mit 9:11 Punkten belegen sie Rang acht. Der Fünftplatzierte HSG Trifels ist aber nur einen Zähler entfernt. Mit 9:9 Zählern gehört auch der Gegner am Sonntag, die FSG Neuhofen/Waldsee, zur Nachbarschaft. Nur allzu gerne würde die Dinger-Sieben den Auswärtserfolg zu Rundenbeginn wiederholen. „Wir haben natürlich vor zu gewinnen und die gute Leistung vom vergangenen Sonntag zu wiederholen“, meint Trainer Björn Dinger, schränkt aber ein: „In dieser Liga kann fast jeder jeden schlagen. Neuhofen/Waldsee hat auch gegen Mannschaften gewonnen, gegen die wir verloren haben. Es wird kein leichtes Spiel für uns.“ Um 16 Uhr ist Anwurf. Grundsätzlich, so Dinger, sei aber der Gegner „unsere Kragenweite“. Wie die HR auch haben die Gäste ihre letzten beiden Spiele gewinnen können.

Ein Grund für das Hoch der HR ist, dass es im Gegensatz zu Rundenbeginn nur noch wenige bis keine personellen Engpässe gibt. „Bisher gab es noch keine Absagen für Sonntag“, erzählt Dinger.

Auch die zweite Damenmannschaft ist am Sonntag im Einsatz. Ebenfalls in Grünstadt empfangen sie am Sonntag um 14 Uhr die HSG TSG/1. FC Kaiserslautern II. Die Gäste haben all ihre bisherigen Rundenspiele für sich entscheiden können und reisen als klarer Favorit in die Nordpfalz.