Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer war eigentlich Anshilda? Und war sie wirklich eine Heilige? Das und vieles mehr erfährt man auf dem Historischen Rundwanderweg in Einselthum, der am Sonntag eingeweiht wird. Die RHEINPFALZ hat schon mal vorab eine Tour mit Ortschefin Simone Rühl-Pfeiffer und Hobbyhistoriker Peter Dubicki gemacht.

Es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man beim Rundweg in Einselthum alle 18 Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen möchte. Aber es lohnt sich am Ende. Die Idee für den Weg entstand