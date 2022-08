Im Rahmen der Falkensteiner Sommertouren bietet Wanderführer Andreas Fischer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geführte Familientouren an, bei denen die historischen Mauern des Burgdorfs Falkenstein erkundet werden.

Als Burgwächter führt Fischer durchs Dorf und über das Burggelände und weiß ein paar kurzweilige Geschichten von Drachen, Prinzessinnen und Gespenstern zu berichten. Die Familientour findet am Freitag, 26. August, und am Samstag, 27. August, statt. Gestartet wird um 17 Uhr an den Wanderparkplätzen oberhalb der Burgruine. Die Tour ist rund drei Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Es wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche erhoben. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Eine Anmeldung beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich: unter Telefon 06302-602-61 oder 602-0 oder per E-Mail an info@winnweiler-vg.de.

Info

Der Flyer „Falkensteiner Sommertouren 2022“ mit allen Angeboten und den exakten Terminen steht unter www.winnweiler-vg.de zum Download zur Verfügung.