Herbstfest daheim – ein zweifelhaftes Vergnügen. Die Notlösung vor Jahresfrist zur Neuauflage machen? Das erscheint den Verantwortlichen ein wenig sinnvoller Weg. Was aber wird nun aus dem Traditions-Fest im September? Am Montag wollen Ausrichter und Helfer erörtern, was überhaupt machbar scheint. Kommt die vorzeitige Absage in Betracht?

Eine virtuelle Weinprobe wird wohl niemand mehr allen Ernstes als echtes Erlebnis mit ungetrübtem Genuss bezeichnen – selbst wenn sich vorzügliche Tropfen in Gläsern vorm