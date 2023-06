Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum ersten Mal präsentiert sich der TuS Steinbach vor heimischer Kulisse in einer Verbandsligapartie. Am Samstag um 17 Uhr empfängt er den SV Hermersberg. Ein Aufsteigerduell, in dem der TuS den misslungenen Saisonauftakt vergessen machen will.

Die Premiere in der Fußball-Verbandsliga endete für den TuS 07 Steinbach am vergangenen Sonntag mit einer 0:4-Auswärtsniederlage beim TuS Hohenecken. Ein bitterer Auftakt, der aber der Aufstiegseuphorie