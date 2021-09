Mehr als 60 Geschäfte aus elf Gemeinden beteiligen sich am Freitag, 10., und am Samstag, 11. September, an der Aktion „Heimat shoppen“ im Donnersbergkreis. Zumindest am ersten Tag ist in Kirchheimbolanden das Parkdeck gesperrt.

Am Freitag von 10 bis 19 und am Samstag von 10 bis 16 Uhr gibt es Aktionen und Angebote rund um den Donnersberg. „Heimat shoppen“ soll die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität ins Bewusstsein rücken. Die Initiative der Industrie- und Handelskammer mit Unterstützung des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz wird im Donnersbergkreis von der Sparkasse Donnersberg in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises betreut.

An beiden Tagen warten Aktionen, Rabatte und Überraschungen auf die Kunden. Bücher- und Blumenläden, Optiker, der Kinderschutzbund, das Tierheim Kirchheimbolanden und die Pfarrei Eisenberg beteiligen sich ebenso am „Heimat shoppen“ wie Weingüter, Modegeschäfte, Bäckereien, der Donnersberg-Touristik-Verband und viele mehr. Die Musikschule Donnersbergkreis gibt am Samstag eine Überraschungstour mit besonderen Konzerten in Winnweiler, Rockenhausen, Kibo und Eisenberg.

Gewerbevereine präsentieren sich

Künstler und regionale Hersteller ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen: So lassen sich Drechsler, Kaffeeröster, Schnapsbrenner, Fotografen und Grill-Meister über die Schulter schauen. Besondere Attraktionen bieten auch die Gewerbevereine: am Freitag in Kirchheimbolanden mit einem Stand und einem Gewinnspiel auf dem Römerplatz, in Rockenhausen auf dem Marktplatz mit musikalischer Unterhaltung, Gewinnspiel und Foto-Walks um 14 und 16 Uhr. Am Samstag in Eisenberg in der Fußgängerzone mit Freibier, Leckereien von den Landfrauen, Kinder-Unterhaltung, Gewinnspiel und Musik, in Winnweiler auf dem Marktplatz mit einem Schaufenster-Rätsel mit Preisen im Wert von mehr als 1000 Euro und Musik von Kalli Koppold (10 bis 12 Uhr). Am Sonntag gibt es zudem in Albisheim ein Programm mit Besuch der Weinkönigin, Essen und Getränken, einem Gewinnspiel sowie Musik im Obsthof Enders.

Eine Übersicht über die Programmpunkte gibt es auf der Seite der Kreisverwaltung. Geschäfte in Albisheim, Bennhausen, Einselthum, Eisenberg, Göllheim, Kibo, Obermoschel, Ramsen, Rockenhausen, Winnweiler, Zellertal nehmen teil.

Termin für Parkdeckreinigung steht schon lange

In Kirchheimbolanden, wo sich fast 20 Einrichtungen präsentieren, bleibt zumindest am Freitag das Parkdeck geschlossen. Dort beginnt bereits am Donnerstag eine große Reinigungsaktion. Laut Stefan Lederle, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft „Parken in Kibo“ (PIK), steht dieser Termin bereits seit April fest. Auch am Samstag bleibe zunächst geschlossen, möglicherweise könne das Parkdeck am Nachmittag wieder genutzt werden.

„Wir hatten das zwar in der Tat nicht auf dem Plan“, sagt Wirtschaftsförderer Reiner Bauer. Eine Alternative hätte es aber ohnehin nicht gegeben, da der Termin für die Veranstaltung, die vielerorts stattfindet, von der IHK vorgegeben sei. In der Kreisstadt werde es nun zwar womöglich etwas enger, aber „das Verkehrsaufkommen wird ja nicht mit dem beim Residenzfest oder Christkindlmarkt zu vergleichen sein“, erwartet Bauer keine Probleme.