Angespannt bleibt weiterhin die Finanzlage von Dielkirchen. Im Jahr 2023 muss die Gemeinde im Erfolgsplan ein Minus in Höhe von knapp 8000 Euro ausgewiesen. 2024 kann das Ergebnis mit einem Plus in Höhe von 3340 Euro allerdings schon besser gestaltet werden. Beigeordneter Walter Lichtenberger wies seine Ratskollegen auf das schmelzende Eigenkapital hin, dass zum Ende des Haushaltsjahres nur noch bei rund 170.000 Euro liege. Rund 225.000 Euro hoch sind die Investitionskredite, die pro Einwohner rund 480 Euro ausmachen.

Inwieweit die Gemeinde am Entschuldungsprogramm des Landes teilnehmen wird, wird im Laufe des Jahres entschieden. Die Gemeinde wird trotzdem noch Zukunftsinvestitionen vornehmen, so laufen derzeit die Arbeiten für den Breitbandanschluss, die Straßenbeleuchtung wird erdverkabelt, das Dach am Bürgerhaus wird teilweise erneuert. Höchste Einnahmen sind die Einkommenssteueranteile mit 218.708 (2023) und 228.110 Euro (2024). Bei den Ausgaben dominieren die Umlagen an die VG mit 233.500 Euro und den Landkreis mit 213.500 Euro.