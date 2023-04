Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Sauna im Kibo-Bad darf wieder geschwitzt werden, wenn auch mit reduzierter Öffnungszeit und beschränkter Besucherzahl. Wann aber die Schwimmhalle wieder öffnen kann, ist noch völlig unklar. Technisch und vom Hygienekonzept her könnte man sofort starten – wenn man denn dürfte, so Schwimmbadleiter Stefan Stephan.

„Wir wissen noch gar nichts“, sagt Stephan auf die Frage nach Öffnungsperspektiven. In der aktuellen Corona-Verordnung würden Hallenbäder noch nicht als Öffnungskandidaten