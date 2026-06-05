Im Steinborner „Bistro Cosmopolitan“ muss ein umfangreicher Wasserschaden behoben werden. Die Arbeiten dazu sind jetzt vergeben worden.

Stadtbürgermeister Peter Funck ( FWG) hat die Arbeiten per Eilentscheidung an die Firma Pätzold Bau Ramsen zum Angebotspreis von rund 20.000 Euro vergeben. Einstimmig billigte der Stadtrat diese Vorgehensweise. Laut Funck wurde wegen einer gebrochenen Wasserleitung der Estrich im Gang, dem sogenannten Raucherzimmer und auf der Kegelbahn durch die Nässe in Mitleidenschaft gezogen. Es handle sich bei dem entstandenen Schaden „um eine größere Geschichte“, sagte Funck. Der Gastraum ist offensichtlich nicht von dem Schaden betroffen. Die Arbeiten in den betreffenden Räumen sollen umgehend nach und nach ausgeführt werden, damit der Gastrobetrieb während des Sommers problemlos aufrecht erhalten werden kann und dadurch die Existenz gesichert wird. Die Stadt ist seit 2008 Eigentümerin des Lokals, das von der Siedlervereinigung Steinborn (SVS), jetzt Verein Leben und Wohnen in Steinborn (LWS) 1998, als Begegnungsstätte „In den Mühlhecken“ gebaut wurde. Nach mehreren Pächterwechseln konnte die SVS aus finanziellen Gründen das Lokal nicht mehr halten. Die Stadt hatte das Bauland mit einem Nutzungsrecht von 99 Jahren an die SVS verpachtet und bei dem Bau die Bürgschaft für ein Hypothekendarlehen übernommen. Pächter des „Bistro Cosmopolitan“ ist seit 2011 Marco Diaz.