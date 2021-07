Hochinteressant kann es sein, die Bilder von Christian Bolzer in zehn Jahren erneut hervorzuholen und zu überprüfen, wie die Gemengelage von Normalität und Ausnahmezustand dann zu bewerten ist. Was wird uns aus diesen Tagen ins ganz normale Leben begleiten? Welche Erinnerungen an die Hochphasen der Pandemie bleiben?

Diese Schau kann helfen, eigenes Erleben und tatsächliches Geschehen abzugleichen. Ein Zeugnis seiner Zeit, das heute und in Zukunft einen gewinnbringenden Blick auf die Realität erlaubt.