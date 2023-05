Noch nicht veräußert sind das Gelände der insolventen Brauerei Bischoff in Winnweiler sowie all die Geräte zur Bierherstellung, die sich in den Hallen an den Hopfengärten befinden. Laut Matthias Braun, Sprecher der Kanzlei Schultze & Braun, laufen nach wie vor Gespräche. Die Privatbrauerei Bischoff hatte 2022 den Betrieb eingestellt, nachdem das mehr als anderthalb Jahre währende Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gescheitert war. Seither steht für Insolvenzverwalter Jürgen Erbe von Schultze & Braun die Veräußerung der Unternehmenswerte auf dem Plan. Dass diese bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, sei bei einem Unternehmen in der Größenordnung von Bischoff völlig normal, sagt Sprecher Braun. Dies könne sich noch eine ganze Zeit hinziehen.