Die Medenrunde 2021 ist gestartet und auf den Plätzen schlugen auch wieder zahlreiche Spieler aus dem Donnersbergkreis auf. Von knappen Niederlagen und starken Winnweilerer Damen.

Die Herren 60 des TC Rockenhausen um Spielführer Helmut Gaß gewannen ihr Auftaktspiel in der A-Klasse gegen den TC Waldmohr mit 5:1. Die Damen verloren in der C-Klasse zu Hause gegen den FK Petersberg (1:5). Spielführerin Nicole Kämmer sorgte mit ihrem Einzelsieg für den Ehrenpunkt. Die Herren 50, unter dem Namen SG Rockenhausen/Gundersweiler, verloren in der Pfalzliga beim TC Otterberg mit 2:4. Michael Tschoepke siegte im Einzel und gewann auch das Doppel mit Gerd-Martin Grimm. Zu einem Punktgewinn reichte es für die Donnersberger nicht, die am Samstag, 26. Juni, zu Hause den TC Kirchheimbolanden zum Derby erwarten.

TC Winnweiler

Die Damen des TC gewannen ihr erstes Spiel in der Pfalzliga. Gegen den TC SW Bad Dürkheim feierte das Team einen 5:1-Erfolg. Luisa Bruch, Babette Mang und Michelle Tschoepke siegten in den Einzeln. Charlotte Linnebacher ging zwar leer aus, doch beide Doppel des TC Winnweiler machten den Sieg perfekt. Bruch/Mang waren mit 6:2 und 6:3 erfolgreich. Nathalie Lehr und Michelle Tschoepke siegten mit 6:4 und 6:1. „Unser Ziel ist so schnell wie möglich, den Ligaverbleib klar zu machen“, sagte Spielführerin Mang. Die Herren 60 verloren in der A-Klasse auf eigenem Platz gegen den ASC Brücken mit 2:4. Karlheinz Rölle mit einem Einzelerfolg und das Doppel Rölle/Walter Baumann waren für den TCW erfolgreich.

TC Göllheim

Die Herren I der SG Göllheim/Hettenleidelheim (B-Klasse) zogen auf eigenem Sandplatz gegen die TGH Neustadt-Königsbach mit 2:4 den Kürzeren. Andreas Stark und Tim Rokita siegten im Doppel. In den Einzeln war nur Stark für Göllheim erfolgreich. Die Herren 50 bezwangen den TC Kaiserslautern in der B-Klasse mit 5:1.

TC Kirchheimbolanden

Die Herren 40 erwischten einen Start nach Maß in die neue Pfalzliga-Medenrunde. Die Vierer-Mannschaft bezwang zu Hause den TC Offenbach-Hundheim mit 4:2. Spielführer David Faul entschied sein Einzel mit 6:0 und 6:1 im Schnelldurchgang für sich. Die Herren 55, die ebenfalls in der Pfalzliga an den Start gehen, bezogen unterdessen eine 1:5-Niederlage beim TC Ramstein. Nur das Doppel Joachim Hanus/Werner Honisch gewann.

SG Violental Bubenheim

Die SG tritt mit einer Herren-Mannschaft in der B-Klasse an. Die Sechser-Equipe von Kapitän Christian Setzer verlor ihr erstes Saisonspiel auf eigenem Court gegen den TC Ramstein mit 2:7. Torsten Keller und Tobias Johann waren für die Bubenheimer erfolgreich.

TC Dreisen

Die Herren 30 (B-Klasse) schrammten beim 2:4 auf eigenem Rasen gegen den TC Kusel knapp am Sieg vorbei. 5:8 lautete das Satzverhältnis am Ende.

