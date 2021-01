Zwar ruht der Ball coronabedingt schon seit Wochen, die Fußballer des TuS 07 Steinbach wollen es dennoch in nächster Zeit rollen lassen.

Die Mannschaft um Spielertrainer Timothy Hanauer bietet Senioren nicht nur einen Einkaufservice, sondern auch Fahrten zum Impfzentrum nach Kirchheimbolanden an. „Wir hoffen, dadurch in der fußballlosen Zeit einen Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten“, heißt es in dem über Facebook verbreiteten Schreiben, für das die Kicker viel positive Resonanz und rund 5000 „Likes“ erhalten haben.

Transport nicht geregelt

Denn für die Transporte der über 80-Jährigen Menschen zum Impfen gibt es keine öffentlichen Regelungen. Vielmehr setzt die Landesregierung hier auf die Hilfe von Nachbarn, Bekannten und Familien. Entstanden sei die Idee während der wöchentlichen Videokonferenz, in der die Spieler des Landesligisten ihren jeweiligen Trainingsplan für die folgenden Tage erhalten. „Sie haben überlegt, was wir tun können, um Menschen in dieser schweren Zeit zu unterstützen“, erläutert Spielleiter Markus Buhl-Bohlander.

Hanauer stellt Transporter zur Verfügung

Für die Fahrten stellt Hanauer den Transporter seiner T11-Fußballschule, die er im Vorjahr zusammen mit seiner Ehefrau Alicia gegründet hat, zur Verfügung. Der TuS weist darauf hin, dass während der Transporte die Abstands- und Hygieneregeln natürlich eingehalten werden. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Buhl-Bohlander unter Telefon 0170 2032766 oder per E-Mail an wirhelfen@tus07steinbach.de melden.