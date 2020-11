Ausdauer, Hartnäckigkeit, Entschlossenheit und Mut, auch unpopuläre Dinge anzupacken: Diese Eigenschaften hat ihm mal ein langjähriger Weggefährte zugeschrieben. 15 Jahre hat er als Ortschef die Geschicke Dielkirchens maßgeblich mitbestimmt. Am Montag feiert Hermann Bernhardt seinen 90. Geburtstag.

Seit 1974 gehörte der Jubilar dem Gemeinderat an. Ab 1979 fungierte er zunächst als Ortsbeigeordneter, ehe er 1989 zum Ortsbürgermeister gewählt worden ist. In seine mit den Kommunalwahlen 2004 endende Amtszeit fielen zahlreiche Maßnahmen der Dorferneuerung – darunter die Neugestaltung des Dorfmittelpunktes mit Rathaus, altem Schulhaus und Buswartehäuschen. Weitere Großprojekte waren der Ausbau der Ortsstraßen nach den Kanalarbeiten und der B 48 sowie die Friedhofsanierung. Ein besonderes Anliegen war Bernhardt der Bau einer neuen Aussegnungshalle. Neben seiner Familie lag dem mehrfachen Vater und Opa stets eine intakte Dorfgemeinschaft am Herzen – davon zeugt nicht zuletzt sein jahrzehntelanges Engagement als Mitglied des Sportvereins und als Bass im Gesangverein.