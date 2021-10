Industrieanlagen bieten jede Menge spannende Motive. Für Hobbyfotografen, aber erst recht für Profis. Der Künstler Wilfried von Nowicki zeigt ab 22. Oktober bei der Ausstellung „150 Jahre Bischoff“ seine Eindrücke aus den Hallen der Brauerei.

Wilfried von Nowicki trinkt nach eigenen Angaben „nur noch ab und an ein Bier“. Mit der Bischoff-Brauerei fühlt er sich dennoch schon seit langer Zeit verbunden, darf immer wieder mit seinen Fotoschülern die Produktionshallen besuchen und dort Industriefotos schießen.

Dort findet er Motive, die es ihm besonders angetan haben. Vor allem Details faszinieren ihn, die er dann in Großaufnahme ablichtet, kleine Roststellen etwa oder besondere Kacheln. „Ich fotografiere ja nicht nur in der Totale, sondern ich nehme mir einfach gerne kleine, besondere Ausschnitte raus“, sagt von Nowicki. Er kommt als freischaffender Künstler ursprünglich von der Malerei und der Grafik. Vor gut 50 Jahren kam dann auch die Fotografie hinzu, die bis heute sein künstlerisches Arbeiten bestimmt.

Beeindruckende Strukturen und Farben

Die Liebe zu grafischen Strukturen zieht sich noch immer durch seine Arbeiten hindurch, und genau darum ist die Brauerei mit ihren vielen speziellen Linien und Flächen auch ein besonders interessantes Ablichtungsobjekt für ihn: „Da kann man überall grafische Linien finden. Die Brauerei ist einfach interessant von den Strukturen her – und so schön farbig.“

Seine Fotos präsentiert er großformatig, alle Bilder werden in Din-A2-Größe gezeigt. Das mache er aus Erfahrung so, sagt der Künstler: „Die Leute müssen sonst zu nah ran.“ Unter dem Titel „150 Jahre Brauerei Bischoff“ eröffnet am Freitag, 22. Oktober, seine Fotoausstellung. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde Winnweiler.

Seit 40 Jahren Workshops

Wilfried von Nowicki, 1941 in Wuppertal geboren und heute in Falkenstein lebend, ist international unterwegs, aber auch in seiner Pfälzer Heimat als Fotograf und Künstler kein Unbekannter. So gründete er 1991 die Falkensteiner Foto-Freunde, die heute als Fotoclub Winnweiler bekannt sind.

Nach großen Erfolgen bei Fotowettbewerben hat sich von Nowicki schon früh der Weitervermittlung seines fotografischen Wissens gewidmet und bietet seit mehr als 40 Jahren Seminare und Workshops für Amateure und Schulungsleiter an. Er ist außerdem als Juror bei zahlreichen Wettbewerben tätig.

Info

„150 Jahre Brauerei Bischoff“, Fotoausstellung von Wilfried von Nowicki: Vernissage am Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Winnweiler