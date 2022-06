Wilfried von Nowicki zeigt seine Sonnenauf- und Sonnenuntergänge im Fotomuseum Winnweiler.

Viele Sonnenauf- und Sonnenuntergänge hat Wilfried von Nowicki aus Falkenstein bei Fotoexkursionen in der Toskana auf Fotos gebannt. Der fast unfehlbar erscheinende Blick des Fotokünstlers, gepaart mit fototechnischem Können, ließ dabei Landschaft und/oder Himmel durch Licht, Nebel und Wolken mal heiter, mal dramatisch in Erscheinung treten. Mehrere Dutzend dieser reizvollen, großformatigen Fotos sind ab 3. Juli für einige Monate in der Galerie im Turm und im ehemaligen Boertzel’schen Atelier des Museums für Fotografie und Fotografenhandwerk am Falkensteinerweg 2 in Winnweiler ausgestellt.

Das Fotomuseum ist immer am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Anstelle einer Vernissage ist zum Ende der Ausstellung eine Finissage vorgesehen, deren Termin noch veröffentlicht wird.