Beim Flugzeugabsturz am Donnerstag auf dem Flugplatz Worms ist Joachim Didier, der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden und unter anderem Mitglied des Stadtrats, ums Leben gekommen. Über seine offiziellen politischen Ämter hinaus war der 49-Jährige in vielen Bereichen in der Region engagiert. Vor der Verwaltung in Kibo weht bereits seit Freitag Trauerbeflaggung.

Das Wrack des Ultraleichtflugzeugs vom Typ Ikarus C42 wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und wird derzeit durch zwei Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in einer Halle nahe des Unglücksortes untersucht. Mit Erkenntnissen zur Absturzursache ist vorerst nicht zu rechnen. Das Flugzeug war nach Polizeiangaben kurz nach dem Start in einen Baum gestürzt und in Brand geraten. Bis Ende August werde dann ein Zwischenbericht zum Unfall erstellt. Die Abklärung der Unfallursache könne bis zu einem Jahr dauern, hieß es seitens der BFU. Der Flugbetrieb auf dem Wormser Flugplatz wurde indes wieder aufgenommen.

