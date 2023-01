Glühende Asche, die in einem Mülleimer vor dem Haus entsorgt wurde, war nach Angaben der Polizei vermutlich die Ursache für den Brand in einem Einfamilienhaus in Steinbach am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr. Die Mülltonne hatte sich entzündet. Anschließend griff das Feuer auf das Einfamilienhaus und weitere Gebäudeteile über. Die fünf Personen, die sich zu dieser Zeit im Wohnhaus aufhielten, blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung.