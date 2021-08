Wie Tausende von Jugendlichen träumt Luis Breitenbruch von einer Karriere als Fußballprofi. Der Steinbacher hat dafür sein Leben umgekrempelt und trainiert hart. Als Kapitän der U17-Bundesliga-Mannschaft des 1. FCK ist der gerade 16 Jahre alt gewordene Mittelfeldspieler auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen.

Von seiner Familie erhält Luis Breitenbruch volle Rückendeckung und von seinem Trainer viel Lob. Das verdiente er sich am vergangenen Freitagabend. Breitenbruch führt da seine Mannschaft am zweiten Spieltag der Bundesliga Süd/Südwest zum 5:0-Heimsieg gegen die favorisierte TSG Hoffenheim. In der 52. Minute nimmt er Maß und trifft mit einem Vollspann-Weitschuss aus halblinker Position zum vorentscheidenden 3:0. Große Freude bricht aus ihm heraus. Schon bald verschwindet der blonde Lockenkopf unter einer Jubeltraube. Dann richtet er Grüße an seine Familie: Eltern, Bruder, Freundin sind, wie fast immer, unter den rund 200 Zuschauern auf Platz vier des Betzenbergs mit dabei.

Erstes Bundesliga-Tor

Später steuert der Kapitän noch eine Vorlage dazu. Nach der bitteren 2:3-Auftaktniederlage bei 1860 München ein perfekter Abend für den FCK-Nachwuchs unter dem neuen Trainer Peter Neustädter. „Das war schon etwas Besonderes. Mein erstes Tor in meinem zweiten Bundesliga-Spiel“, blickt Breitenbruch im Gespräch mit der RHEINPFALZ am Tag danach glücklich zurück. Welchen Aufwand der Schüler, der ab kommender Woche die elfte Klasse der IGS Enkenbach-Alsenborn besucht, betreibt, skizziert er kurz. Um den Traum vom Profifußballer am Leben zu halten, arbeitet Luis Breitenbruch neben den vier Mannschaftseinheiten am Abend unter der Woche auf dem Fröhnerhof in Mehlingen noch vormittags an seinem Körper: Krafttraining, Koordination und Beweglichkeit. Dazu kommt am Wochenende ein Spiel – auswärts gar Entfernungen bis zu 450 Kilometer –, ein Regenerationslauf und Dehnen.

Ilkay Gündogan als Vorbild

Auch die Ernährung hat der zentrale, technisch versierte Mittelfeldspieler komplett umgestellt – sich extra ein Buch gekauft. „Ich schreibe meiner Mutter einen Einkaufszettel und koche dann oft selbst für mich,“ sagt der passionierte FCK- und BVB-Fan, der in Ilkay Gündogan eines seiner Vorbilder sieht. Süßigkeiten, Fast Food und Alkohol stehen natürlich nicht auf seinem Plan. „Luis ordnet seinem großen Ziel alles unter. Von sich aus“, verweist Papa Gernot Breitenbruch, früher selbst in der Verbandsliga beim FV Rockenhausen und SV Alsenborn am Ball, heute erster Vorsitzender des TuS Steinbach und aktiver Golfspieler, auf den enormen Ehrgeiz seines jüngeren Sohnes.

Und genau diesen schätzt U17-Coach Neustädter an seinem Kapitän: „Er hat einen unbändigen Willen und erfüllt alles, was einen Führungsspieler in zentraler Position ausmacht: Persönlichkeit, Intellekt, Ausdauer, Technik. Er wird akzeptiert, kann das Spiel lesen und über sinnvolle Tempowechsel entscheiden.“ Balsam auf die Seele des talentierten Nachwuchskickers. Doch Neustädter betont: „Um einmal Profi zu werden, müssen sich alle Jungs, auch Luis, in allen Bereichen stetig entwickeln und was aus ihrem Potenzial machen. Das schaffen nicht viele.“ Mit dem Tor gegen Hoffenheim am Freitag habe er seine Leistung in dem Spiel und auch während der Vorbereitung auf jeden Fall gekrönt.

Probetraining arrangiert

2019 wechselte Breitenbruch von den C-Junioren des TuS Bolanden zu den Roten Teufel. Über das DFB-Stützpunkt-Training in Göllheim und durch die Nominierung für die Südwestauswahl konnte der Schüler noch mehr auf sich aufmerksam machen. Der Trainer des Südwestdeutschen Fußballverbandes, Christian Bauer, arrangierte ein Probetraining bei den Lauterern. Mit Erfolg. Durch Corona stehen für Breitenbruch nur zwei angerissene und abgebrochene Spielzeiten im FCK-Dress der U15 und U16 zu Buche. „Diese langen Pausen habe ich genutzt, um noch mehr zu trainieren, an Muskeln zuzunehmen und Fett abzubauen. Nahezu jeden Tag. Ob zu Hause, auf dem Sportplatz oder im Wald. Wenn ich es schaffen will, muss ich mehr machen als die anderen“, untermauert der 1,74 Meter große und knapp 70 Kilogramm schwere Mittelfeldspieler seine Ambitionen und hofft, dass er von schwereren Verletzungen verschont bleibt.

Derby in Karlsruhe

Und wenn es nicht mit dem ganz großen Coup Profi-Fußballer klappen sollte? Breitenbruch hat sich auch darüber Gedanken gemacht und sagt: „Der Aufwand wird sich in irgendeiner Form lohnen. Ich werde meinen Weg gehen.“ Der nächste Schritt auf diesem Weg ist das Derby am kommenden Samstag (12.30 Uhr) beim Karlsruher SC. Und auch dort kann er auf die Unterstützung seiner Familie zählen.