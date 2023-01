Am Wochenende feierten die Narren in Kirchheimbolanden bei der ersten Prunksitzung in der Stadthalle mit einem bunten Programm ihre Rückkehr. Dafür hatten sich die Mitglieder der „Kibo Karnevalsgesellschaft“ einiges einfallen lassen. Mit viel Gesang, Tanz und Witz gerieten dievergangenen zwei Jahre Zwangspause schnell in Vergessenheit.

Schneewittchen hatte ihre Last: Die sieben –sehr freizügigen – Zwerge hielten die Prinzessin während ihres Bühnenauftritts ganz schön auf Trapp. Foto: Dell MFT (Moritz, Felix, Tim und Kai Willig bekamen Besuch von einem kleinen, grünen Kaktus. Foto: Dell Sorgten am Abend für einige Lacher: Die Männerträume auf einer karibischen Insel. Foto: Dell Erlebnisse von FCK - Fans bei einem Fussballspiel: Carolin Broschinski und Rainer Conrad. Foto: Dell Funkenmariechen Mina Schneider zeigte ihr Können. Foto: Dell Maximilian Ehrmann bie Jugend in der Bütt. Foto: Dell Die City Mafia: Don Carlos und sein Aasistente (alias Karlheinz Bieck und Patrik Sommer) mit Prinzessin Vanessa I. Foto: Dell Die Garde präsentierte sich stolz auf der Bühne und schoss mit der Kanone Luftschlagen ins Publikum. Foto: Dell Zahlreiche Schunkelrunden im heizten die Stimmung beiim Publikum an. Foto: Dell MFT wurden beim Bericht über ihre Kontrollkomission durch Kibo nach Corona beim Lied griechischer Wein durch eine Tanzruppe unterstützt. Foto: Dell Foto 1 von 10

Ranzengarde, Prinzessgarde, Showtanz, Funkenmariechen Mina Schneider, Jungelferrat, Nachtkappen – Menschen. Bilder. Emotionen. Corona-Special, Riwwer Niwwer, MFT, Chaosnarren, City Mafia, Michael Broschinski, Matthias Malinowski, Gregor Weyers (alle drei Gitarre und Bass), Protokoller Ernst-Ludwig Huy, Carolin Broschinski, Rainer Conrad, Maximilian Ehrmann (alle in der Bütt).