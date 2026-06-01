Roger Schmidt aus Münsterappel möchte seinem Freund Michael helfen, einen Stammzellspender zu finden. Der 55-jährige Vater von zwei Söhnen ist schwer krankt.

„Denn richtige Freunde helfen einander“, heißt es im Buch „Freunde“ von Helme Heine. Und richtige Freunde, das sind Roger Schmidt aus Münsterappel und Michael Reiche aus Tiefenthal. Seit ein paar Wochen ist der 55-jährige Michael schwer krank, und Roger möchte ihm helfen: Der Familienvater aus Tiefenthal ist an Leukämie erkrankt, und nur eine Stammzellspende kann ihm das Leben retten.

Alles begann im Frühling, als Michael bemerkte, dass er nicht mehr so leistungsfähig war wie früher. Sonst stand er ohne Probleme in seinem Imbiss „Höfchen“ und fuhr nach Feierabend mit dem Rennrad die Berge hoch. Doch der leidenschaftliche Radfahrer konnte plötzlich keine Berge mehr hochradeln, ohne schnell außer Atem zu sein.

Die Diagnose war ein Schock

Während einer Wanderung mit seinem zwölfjährigen Sohn erlitt er mitten im Wald einen Schwächeanfall. Sein Sohn lief alleine nach Hause und alarmierte die Mutter. Michael wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige hat zwei Söhne, die sich große Sorgen um ihren Vater machen. „Zunächst fanden die Ärzte keine Ursache, doch ein befreundeter Arzt überwies ihn in die Dr.-Horst-Schmidt-Klinik nach Wiesbaden. Dort gab es weitere Untersuchungen“, erzählt sein Freund Roger. Dann die erschütternde Diagnose: Leukämie. Sein Zustand war so kritisch, dass es lebensgefährlich hätte werden können, wäre es nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Mittlerweile hat Michael mit der Chemotherapie begonnen, eine Stammzellspende ist jedoch seine einzige Chance auf eine Heilung. Um Aufmerksamkeit für die dringend benötigte Spende zu erzeugen, wird eine Registrierungsaktion von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) organisiert. Besucher, die nicht am Aktionstag teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich über die Website der DKMS ein Testset nach Hause zu bestellen. Michael, seine Familie und Freunde hoffen darauf, dass sich ein passender Stammzellspender findet, der ihm eine zweite Chance auf ein Leben schenkt – „denn richtige Freunde helfen einander.“

Info

Die Stammzellspendeaktion findet am Samstag, 13. Juni 2026, von 11 bis 16 Uhr in der Raugrafenhalle in Tiefenthal, Junkerweg 18, 55546 Neu-Bamberg, statt. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann sich registrieren lassen, um potenzieller Lebensretter zu werden. Die Spender müssen für die Spende nichts bezahlen, die Registrierung kostet der DKMS pro Person 50 Euro, weshalb finanzielle Spenden wichtig sind, um den Einsatz für Micha, wie er von seinen Freunden genannt wird, und viele andere Betroffene zu unterstützen. Spender können die DKMS direkt unterstützen: IBAN: DE19 7004 0060 8987 0010 07, Verwendungszweck: Micha.