„Vorsicht! Entenfamilie“ ist aktuell auf gelben Schildern im Falkensteiner Tal bei den Felsen zu lesen. Der Grund für diese recht ungewöhnlichen Warnzeichen am Straßenrand: Eine Entenfamilie brütet an dem kleinen Teich ihren Nachwuchs aus. Ein alles andere als ungefährliches Unterfangen so nahe an den vorbeifahrenden Autos. Zudem hat sich das Entenpärchen eine schlechte Kombination aus Zeitpunkt und Ort gewählt: Wegen der Vollsperrung der B48 in Schweisweiler, die noch bis 9. Juni dauert, ist das Verkehrsaufkommen an seinem Brutplatz deutlich erhöht. Der jungen Entenfamilie droht demnach erhöhtes Ungemach. Also, liebe Straßenbenutzer: bitte Vorsicht!