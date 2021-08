Der Sommer geht seinem Ende zu – die Falkensteiner Sommertouren ebenfalls. Noch drei Touren sind geplant, von denen eine aber bereits ausgebucht ist.

Noch heute thront die Burgruine Falkenstein, einst Stammsitz der Falkensteiner Grafen, einer Seitenlinie der Bolander, über

der an den südwestlichen Ausläufern des Donnersberges gelegenen Gemeinde. Erbaut auf einem ehemaligen Vulkan-Schlot, ist sie ein beliebtes Ausflugsziel und seit vielen Jahren auch Wahrzeichen der „Falkensteiner Sommertouren“, die die Ortsgemeinde Falkenstein gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Winnweiler anbietet.

Sechs dieser Touren fanden in diesem Sommer bereits statt, noch drei weitere sind geplant. Die nächste ist für kommenden Freitag, 3. September, terminiert. Sie trägt den Titel „Romantische Wanderung durch das Falkensteiner Tal“. Im 19. Jahrhundert von der Familie von Gienanth als „Naturpark“ erschlossen, bietet das Falkensteiner Tal neben imposanten Felswänden und geologischen Formationen immer wieder malerische Einschnitte und reizvolle Aussichten. Schon romantische Schwärmer des 19. Jahrhunderts begeisterten sich für die Talformation mit Heidelandschaft auf dem Felsenplateau. Die Tour, begleitet von Gästeführer Stefan Weber, ist rund fünf Kilometer lang und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treff ist um 18 Uhr am Wanderparkplatz an der K 37. Trittfestes Schuhwerk und eine Taschenlampe sind erforderlich.

Die Burg im Mondlicht

Am 17. und 18. September stehen dann Burgführungen im Mondschein auf dem Programm. Während die Samstagstour bereits ausgebucht ist, werden für die Tour am Freitag, 17. September, noch Anmeldungen entgegengenommen. Lichtilluminationen in Bäumen und Felsen schaffen dabei ein besonderes Ambiente, Laternen beleuchten die Wege, und zum Abschluss der Führung ist für die Teilnehmer ein Lagerfeuer geplant. Die Tour startet um 19 Uhr; Treffpunkt ist die Freilichtbühne am Vorplatz der Burgstubb.

Bei allen Touren ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt, eine Anmeldung beim Tourismusbüro Winnweiler (E-Mail: info@winnweiler-vg.de; Telefon: 06302 602-61) ist daher unbedingt erforderlich. Personen ab 16 Jahren zahlen drei Euro, Kinder sind frei. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der VG Winnweiler, www.winnweiler-vg.de über die Links „Tourismus“ und „Falkensteiner Sommertouren“.