Zum Abschluss der „Falkensteiner Sommertouren“ findet am kommenden Samstag, 3. Oktober, eine englischsprachige „Burgführung im Mondschein“ statt. Diese Tour richtet sich in erster Linie an die amerikanische Bevölkerung in der Region. Die Tour startet um 18.30 Uhr an der Freilichtbühne am Vorplatz der Burgruine. Taschenlampen und gutes Schuhwerk werden empfohlen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler, Telefon 06302 602-61, E-Mail info@winnweiler-vg.de, unbedingt erforderlich.