Dort einsteigen, wo die großen Unternehmen aufhören müssen, so definiert Hubert Hack seine Gießerei. Mit 15 Mitarbeitern betreibt er in Eisenberg einen traditionsreichen Betrieb, der vorwiegend im Industrieguss tätig ist. Einzelteile, Kleinserien und Prototypen sind das Hauptgeschäft. Aber ab und an entsteht in der Werkhalle auch Kunst.

Gussstücke aus dem Eisenberger Betrieb finden sich immer mal wieder in großen Galerien und Museen, unter anderem in London oder Köln. Skulpturen stehen auch in Luxemburg,