Ein Meilenstein in der Geschichte des Donnersberger Katastrophenschutzes steht vor der Fertigstellung: Noch im Herbst soll die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Sanitätsdienst in ihre neue Fahrzeughalle einziehen. Das 1,3 Millionen Euro teure Projekt in Rockenhausen ist ein Novum – von dem auch andere profitieren.

Das Besondere an der Maßnahme in der Rockenhausener Straße „Am Wörth“: Erstmals baut der Kreis ein solches Gebäude selbst – in diesem Fall für eine seiner Schnelleinsatzgruppen.