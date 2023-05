Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rockenhausen: Was passiert mit dem ehemaligen Hallenbad? Das steht immer noch nicht fest. Zumindest wurde in der VG-Ratssitzung nun der erste Schritt für die Dachsanierung in die Wege geleitet. Und es gab einen neuen Vorschlag zur Nutzung, der ein französisches Modell zum Vorbild hat.

Es ist ein Thema, dass die Verbandsgemeinde Rockenhausen schon lange beschäftigte und nun auch wieder im VG-Rat Nordpfälzer Land aufkommt: Was passiert mit dem ehemaligen Hallenbad in der Donnersberghalle,