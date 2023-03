Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Los geht’s vor eigenem Publikum: Die Volleyballerinnen der TuS Alsenz bestreitet am Samstag, 15 Uhr, ihre ersten beiden Heimspiele in der aktuellen Saison in der Rheinhessenliga.

Die ersten Begegnungen der neuen Runde haben die Alsenzerinnen ja gewonnen. Nach dem 3:2-Auftakterfolg bei der SpVgg Dietersheim siegte die Mannschaft von Cheftrainer Peter Heß bei der TG Osthofen ebenfalls