Zumindest in der RHEINPFALZ wollen wir nicht ganz auf das Residenzfest verzichten. Zwar fällt die traditionsreiche Veranstaltung, die normalerweise rund um den zweiten Augustsonntag in Kirchheimbolanden gefeiert wird, 2021 zum zweiten Mal in Folge aus – doch wollen wir den Termin stattdessen nutzen, um ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen: Wir wollen eine Sonderseite veröffentlichen mit Eindrücken von zurückliegenden Heimatfesten. Sie soll nicht nur als kleiner Ersatz für die ausgefallenen Festtage dienen, sondern auch die Vorfreude hochhalten auf den August 2022, in dem dann endlich die 70. Auflage der Veranstaltung gefeiert wird.

Wer mag, darf sich gerne beteiligen: Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, kleine Erinnerungen ans Heimatfest haben, die Sie gerne teilen möchten, schicken Sie uns diese zu: Selbstgeschossene Fotos oder kleine Texte nehmen wir bis Donnerstag, 5. August, unter reddonn@rheinpfalz.de entgegen. Die schönsten veröffentlichen wir in der Zeitung.