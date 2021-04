Im Donnersbergkreis wurden nach Angaben des Gesundheitsamts elf neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 1910 angestiegen, davon gelten 1686 Personen als genesen. Es gibt weiterhin 56 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder etwas angestiegen und liegt nun bei 62,4. Nach aktuellem Stand sind 168 aktive Infektionsfälle bekannt; zehn Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Die meisten Fälle mit je um die 40 aktiven Infektionen gibt es derzeit in den Verbandsgemeinden Göllheim, Kirchheimbolanden und Eisenberg.

Weiterhin sind verschiedene Schnelltestzentren im Kreis geöffnet. Bei den acht Teststellen in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land stehen für nächste Woche zwei Änderungen an: Das Testzentrum in Dielkirchen wird nur noch dienstags und donnerstags öffnen, das Testzentrum in Marienthal öffnet nächste Woche mittwochs und freitags von 18 bis 20.30 Uhr.

