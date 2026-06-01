Die elektronische Patientenakte (ePA) wirft bei vielen Bürgern Fragen auf. Um Fakten von Fiktionen zu trennen und einen souveränen Umgang mit den eigenen Gesundheitsdaten zu ermöglichen, laden der Kreisseniorenrat und der Digitalbotschafter Peter Huxel gemeinsam zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ein. Sie findet am Freitag, 19. Juni, um 17 Uhr im Bürgerhaus Dielkirchen (Hauptstraße 4a) statt. Referent Huxel ist speziell geschulter, ehrenamtlicher ePA-Coach, der bei der Einrichtung und sicheren Nutzung der elektronischen Patientenakte helfen kann. Im Zentrum seines Vortrags stehen folgende Punkte: die Entschärfung gängiger Vorurteile und Mythen rund um die digitale Akte; Sensibilisierung für den kritischen Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten und die Wichtigkeit des Datenschutzes; konkrete Hinweise geben, wie die ePA sicher und sinnvoll im Alltag genutzt werden kann.