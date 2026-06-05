Ein Blitz hat in Münchweiler das Dach eines Einfamilienhauses getroffen und den Dachstuhl in Vollbrand gesetzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Einschlag ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag während eines Unwetters. Mehrere Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Winnweiler und Enkenbach-Alsenborn brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einschlags nicht im Haus.

Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei mehreren hunderttausend Euro. Ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei waren im Einsatz.