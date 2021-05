Zwischen dem 25. und 28. Mai wurde in eine Gartenlaube in der Brückenstraße in Dielkirchen eingebrochen. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, sind die Täter, die sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafften, bislang noch unbekannt. Sie entwendeten eine Axt und beschädigten mehrere Gegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361 917-0.