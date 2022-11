Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen wollen auch die Gleichstellungsbeauftragten der Nord- und Westpfalz auf das Thema aufmerksam machen. Weltweit zeigen Menschen am 25. November mit Aktionen und Kundgebungen ihre Solidarität mit betroffenen Frauen.

Gewalt gegen Frauen werde oft bagatellisiert oder ignoriert, heißt es in einer Mitteilung der Gleichstellungsbeauftragten. Frauen werde häufig die Schuld gegeben, wenn sie Gewalt erfahren. Die Folge: Betroffene sprächen aus Scham und Angst nicht über das Erlebte. Gemäß dem Motto „Wir brechen das Schweigen – Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen #schweigenbrechen“ fordern Barbi Driedger-Marschall, Gleichstellungsbeauftragte im Donnersbergkreis, und ihre Kolleginnen die Menschen in der Nord- und Westpfalz dazu auf, aktiv zu werden. Gewalt gegen Frauen sei und bleibe ein Thema, bei dem alle hinschauen und handeln müssen.

Auf Initiative von Driedger-Marschall sowie Susanne Nicklaus von der Verbandsgemeinde Göllheim wird am Freitag, 25. November, um 17.30 Uhr an der Verwaltung in Göllheim die Fahne von „Terre des Femmes“ mit der Aufschrift „Frei leben ohne Gewalt“ gehisst. Anschließend findet im Ratssaal ein Vortrag zum Thema „Digitale Gewalt“ statt. Ina Wernet von der Zentralen Präventionsstelle des Mainzer Polizeipräsidiums referiert über die häufigsten Formen digitaler Gewalt und klärt darüber auf, wie man sich schützen und wo man Hilfe suchen kann. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 06351 4909-18 oder nicklaus@vg-goellheim.de.